Tra pochi tifosi e qualche curioso, comincia così il ritiro del Napoli a Caserta: la squadra azzurra, dopo la conferenza di Francesco Calzona e l’allenamento, si è diretta in bus verso la sede che ospiterà per i prossimi due giorni gli azzurri che si preparano alla sfida contro la Roma.

Factory della Comunicazione

Un ritiro prima paventato a inizio settimana e poi confermato per questo venerdì: «Ma non è una mossa punitiva, deve essere un ritiro produttivo. La scelta è stata presa in accordo con il club, ci servirà stare tutti insieme un po’ in più».