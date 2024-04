Manna è già pronto, primo obiettivo: non prolungare troppo certe situazioni

Il nuovo ds del Napoli, Giovanni Manna, ha già ben chiaro quale sarà il suo compito in azzurro, e quali saranno le priorità, una su tutte non prolungare troppo certe situazioni, come sottolinea Il Roma: “Subito arrivato (anche se non ufficialmente) e già sono in arrivo gatte da pelare per Giovanni Manna. Il nuovo direttore sportivo è già al lavoro per il Napoli, seppur soltanto dal punto di vista informale. La ricerca del nuovo attaccante, erede di Osimhen, ma anche il nuovo allenatore e le prime operazioni in uscita. In agenda incombe anche il rinnovo di Kvaratskhelia. I tempi ormai sono maturi, visto che De Laurentiis aveva dato appuntamento al suo agente alla fine del campionato. L’obiettivo del nuovo ds è di non prolungare troppo queste situazioni, in pratica evitare di fare come lo scorso anno. Ecco perché la trattativa potrebbe essere rapida. Non sarà facile, però, perché le idee saranno diverse”.

