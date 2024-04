Il giornalista Luca Cerchione, opinionista di “Tutti al Var”, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante il format in onda ogni venerdì su Sportitalia.

L’Inter ha beneficiato della serenità di spogliatoio che non ha accompagnato la stagione degli azzurri?

“Uno spogliatoio che si è sfaldato a Napoli. Cosa che non è successa a Milano. Anche lo stesso Spalletti ha lasciato perché si era stancato. Si è parlato del rinnovo di Kvara, che non è arrivato mentre è stato rinnovato a dieci milioni Osimhen. Il problema principale, quest’anno, è stato quello economico”.

Quali sono le sue previsioni sulla corsa alla Champions?

“Ci sono ancora 15 punti a disposizione e, per assurdo, il Napoli potrebbe ancora puntare al quinto posto. Il problema, tuttavia, è che non si possono fare previsioni sugli azzurri. Da un Napoli che guadagna un punto con il Frosinone e zero contro l’Empoli non ci si può attendere continuità di analisi. D’altronde, le difficoltà sono evidenti, e non serviva certo il solo Kim Min-jae per fare bottino pieno contro queste avversarie”.

Quali sono i numeri del disastro targato Napoli?

“Il Napoli è undicesimo in classifica per gol subiti, a quota 41. Inoltre, pur essendo la squadra con le percentuali più alte di possesso palla, gli azzurri sono secondi per numero di cartellini rossi. È un grosso cortocircuito. Il Napoli è diciottesimo per numero di clean sheet, ma al primo posto per numero di allenatori cambiati”.