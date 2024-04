Il Mattino – Barcellona in pressing su Kvara, ma ADL non molla: ecco il pensiero del patron

L’edizione odierna de Il Mattino fa il punto sul futuro di Osimhen e Kvaratskhelia:

Factory della Comunicazione

Tutto ruota sulla figura dell’allenatore. Sia per il Napoli, sia per alcuni elementi che potrebbero fare al caso del club azzurro per la tanto auspicata rifondazione dell’anno prossimo. E non solo alla voce “entrate”. Ma anche e sopratutto alla casella delle riconferme. Uno su tutti è Khvicha Kvaratskhelia. De Laurentiis vuole ripartire dal talento georgiano come fulcro del Napoli del futuro. Ma su Kvara si fanno sempre più forti ed insistenti le avances del Barcellona (oltre che di qualche altro top club europeo), dopo che la polisportiva catalana ha confermato a sorpresa Xavi (suo grande estimatore, come anche di Lobotka) sulla panchina blaugrana.

Il patron della Filmauro, che ha già anticipato la partenza di Osimhen (destinazione Psg oppure, in alternativa, la Premier con il Chelsea in prima fila), proverà a blindare l’esterno offensivo georgiano – 23 anni: 10 gol e 7 assist fino ad oggi – proponendogli un prolungamento contrattuale con relativo aumento dell’ingaggio. Kvara ha uno stipendio di circa 1,5 a stagione fino al 2027 ed il suo agente Jugeli a più riprese ha detto che a fine campionato avrebbe fatto chiarezza sul futuro del suo assistito, senza smentire l’interesse dei top club. Il manager del calciatore è atteso la settimana prossima a Roma per un incontro con De Laurentiis ed intavolare una trattativa.