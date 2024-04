Calaiò: “Conte sta ribollendo, Hamsik a Napoli come top manager”

Emanuele Calaiò, ex calciatore, tra le altre, di Napoli e Siena, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante il format Tutti al Var in onda ogni venerdì su Sportitalia.

Antonio Conte sta scioglierà le riserve a breve? “E’ da un po’ che il mister è a casa e, conoscendolo, starà ribollendo dentro. È pieno d’entusiasmo e credo che Napoli, per lui, sarebbe una scelta giusta, a patto che gli lascino gestire in toto l’area tecnica. Può trasmettere entusiasmo e valorizzare i calciatori”

Alla radio è intervenuto un presunto agente immobiliare che ha dichiarato che persone vicine a Calaiò hanno accompagnato la moglie di Conte a Napoli per trovare un appartamento…“Non si parla di appartamenti. Quando eravamo a Siena, spesso vedevamo le partite insieme con mia moglie, e la signora Conte ha sempre sottolineato quanto Napoli fosse una città fantastica. Da qui, però, ad affermare che si stia cercando casa, mi pare eccessivo”

Come vedrebbe Hamsik in panchina? “So che ci ha pensato. In questo momento, si sta concentrando sulla sua accademia in Slovacchia. Doveva venire con Calzona, ma ha preferito rimanere in patria. Nel suo futuro, però, c’è la voglia di allenare e, per quanto fatto da giocatore, potrebbe confermarsi importante anche in panchina. Al di là del ruolo di allenatore, tuttavia, lo vedrei bene come club manager. Il Napoli avrebbe bisogno di una figura che faccia da collante tra proprietà e spogliatoio, e che possa rappresentare il club a livello istituzionale. Ogni squadra top ha sempre la sua bandiera, e per il Napoli è giunto il momento di scegliere una persona”

In questa stagione, fioccano i record negativi per il Napoli. “Al di là dei cambi in panchina, dei problemi che possono esserci nello spogliatoio, credo sempre nella professionalità e nell’orgoglio dei giocatori. Lo stadio è sempre sold out ed esige senso di appartenenza dei propri calciatori. Non si possono affrontare partite come quella di Empoli in cui, nonostante l’arsenale offensivo, non si è riusciti a calciare in porta”