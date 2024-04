Buongiorno si tratta

Factory della Comunicazione

Contatto col Torino

Nuovo pressing sul club granata per il difensore della Nazionale: la valutazione parte da 40 milioni

Il giocatore piace anche in Premier De Laurentiis punta tutto sul centrale corteggiato già a gennaio

Il primo obiettivo per il futuro è colmare il vuoto lasciato da Kim un anno fa

I l Napoli non si ferma. Insiste: vuole Alessandro Buongiorno, il difensore scelto per riempire una volta per tutte il vuoto mai colmato dopo la cessione di Kim, e ne ha parlato con il Torino. Contatto diretto, contatto ufficiale per dare il via a una trattativa che ovviamente potrà entrare nel vivo soltanto a fine stagione. A giochi fatti e a cavallo di un Europeo che Buongiorno è candidato a disputare con la Nazionale di Spalletti: ci crede, lo aspetta, lo insegue. Esattamente come il Napoli insegue lui, centrale-colosso di 24 anni che ha doti atletiche, tecniche e un bel po’ di esperienza e temperamento: non si diventa a caso capitano del Toro.