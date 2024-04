A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto un giornalista di Labaro Viola. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Perché crede che Italiano si sia defilato dalla trattativa con il Napoli?

“Non si è defilato Italiano. Non so precisamente quale sia la scelta della dirigenza azzurra ma, quest’anno, non c’è stata una vera trattativa per il tecnico viola. Lo scorso anno, il Napoli scelse proprio Italiano. Veri contatti, in questi mesi, non ci sono stati.

Fossi in lui, andrei a Napoli, ma non al Bologna. I felsinei, il prossimo anno, giocheranno la Champions, ma chiunque andrà dopo Motta potrà fare soltanto peggio. È vero che ci sarà una garanzia, ovvero Sartori. Va fatto un ragionamento di ampio raggio e, al momento, Vincenzo non ha ancora deciso. Bisogna anche considerare che non ha alcun obbligo di allenare nella prossima stagione. Stando fermi, si studia, si migliora, e questa potrebbe essere la scelta che reputa migliore”.