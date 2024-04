Ultim’ora – Napoli in ritiro a Caserta: è alta tensione con De Laurentiis

Il Napoli ha bisogno di vincere, almeno fino a fine campionato è così, se vuoi sperare di salvare qualcosa di questa stagione, anche se poco. Gli azzurri sono in ritiro a Caserta, e sarà ancora così se il risultato con la Roma non sarà positivo, come sottolinea Il Mattino. “Calzona ha ribadito che sulla squadra incombe ben altro: la squadra lo sa bene, De Laurentiis ha detto a Calzona e a Di Lorenzo che se le cose andranno male con la Roma rimanderà la squadra in ritiro a Caserta. A partire da martedì. Con partenza anticipata per Udine, forse già il sabato. De Laurentiis ha già in mente “le teste da tagliare” nello spogliatoio per la prossima stagione. Sarà un altro anno zero, come l’estate degli addii di Insigne, Mertens, Koulibaly, Fabian. Il ritiro a un mese dalla fine del campionato suona come la mossa della disperazione per la squadra che ha i nervi molto tesi dopo la contestazione plateale degli ultrà a Empoli”.

