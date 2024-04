Spunta l’offerta di Adl per avere Stefano Pioli in panchina

Non basta l’esonero. Il Napoli vuole sedersi al tavolo della trattativa con Stefano Pioli con una convinzione: che abbia già tra le mani la risoluzione del contratto con il Milan. Perché Aurelio De Laurentiis non vuole intoppi, non vuole attese, non vuole raggiungere accordi che poi possono essere messi in discussione. Aspetterà, quindi, che il tecnico emiliano chiuda i suoi rapporti con i rossoneri, trovi l’intesa per la liquidazione del suo ultimo anno (da 4 milioni netti) e poi si metta al lavoro per trovare l’accordo con gli azzurri. Che offrono un ingaggio da circa 3 milioni a stagione. Per due anni. Ovviamente, Pioli non è che abbia tutta questa voglia di fare sconti a Scaroni, Ibrahimovic e tutti i dirigenti che sono pronti a metterlo alla porta. Ma di certo, non vuole un anno sabbatico, non pensa a una stagione da spettatore: è pronto a una nuova avventure e il Napoli sembra perfetto per lui. Troverà un clima infuocato, lo stesso che ha vissuto a Milano in questi anni dove le critiche sono state incessanti, nonostante lo scudetto vinto. Pioli è la prima scelta di De Laurentiis dopo che Antonio Conte ha continuato a fare il prezioso e Gian Piero Gasperini sembra sempre più intenzionato a blindarsi con l’Atalanta. fonte: Il mattino

Factory della Comunicazione