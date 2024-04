Serie A Femminile: si inizia stasera alle 20,30 con Juve/Inter, tutte le altre gare

Serie A Femminile ritorna in campo per sesta giornata delle poule scudetto e salvezza. Una giornata decisiva per quello che concerne la scudetto, dove si potrebbe definire la vittoria del campionato da parte della Roma e la corsa alla Champions.

Factory della Comunicazione

La poule scudetto

Juventus-Inter: venerdì alle ore 20.30 presso lo stadio Vittorio Pozzo di Biella si giocherà il derby d’Italia in versione Femminile. In caso di non vittoria delle piemontesi, la Roma vincerebbe aritmeticamente lo scudetto.

Fiorentina-Sassuolo: sabato alle 18 al Viola Park si gioca una gara importantissima in ottica Champions. In caso di vittoria della Fiorentina, le viola otterrebbero automaticamente il pass alla massima competizione europea.

Riposa: Roma. In caso di non vittoria della Juve, la sarebbe campione d’Italia per la seconda volta consecutiva.

La poule salvezza

Sampdoria-Pomigliano: Il Pomigliano non può permettersi più passi falsi. Le patere vanno in terra ligure con l’imperativo categorico di vincere, sperando in un passo falso del Napoli Femminile per recuperare punti in ottica spareggio.

Napoli-Como: A Cercola arriva a Como in un match, che le azzurre cercheranno di portare di vincere per portare a casa punti importanti in ottica penultimo posto.

Riposa: Milan. Le rossonere sono la squadra designata a riposare in questo turno.

Fonte: corriere azzurro.it