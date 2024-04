Schira: “A maggio ufficialità del Ds, c’è un allenatore che divide la piazza”

“Per la panchina, il grande sogno è Conte, ma le ipotesi reali sono Gasperini, anche se l’Atalanta vuole fare di tutti per innovare fino al 2026 con opzione per il 2027, per 3,5 milioni di stipendio, e Pioli, che divide la piazza perché non ha fatto granché. Più defilati gli altri, con Italiano – ha detto il giornalista di TuttoSport Nicolò Schira aRadio Marte nel corso di Marte Sport Live – che ha perso quotazioni, perché non ha reso come in passato e si è ridimensionato: è quello che ha fatto meno bene. La partita Gasperini, invece, è aperta: ci sta che un allenatore voglia cambiare dopo tanti anni, ma l’Atalanta è stata sempre un’eccezione, in termini di competitività, e la dirigenza vuole ricordarlo al mister. A Bergamo, Gasperini ha le mani in mano: è il padrone assoluto, decide su tutto. Napoli è una grande piazza e potrebbe essere una bella sfida provare a fare bene altrove. Il Napoli riuscirà a chiudere la questione allenatore prima di fine campionato? Sì, ma sarebbe indelicato per Calzona annunciarlo prima. De Laurentiis ufficializzerà Manna come direttore dportivo, che ormai è già operativo per il Napoli: verrà annunciato a maggio. A giugno, infine, conosceremo il nome dell’allenatore”.

Factory della Comunicazione