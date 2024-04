RIVIVI IL LIVE – Calzona: “Siamo tutti responsabili di questa situazione, dobbiamo ritrovare la voglia di correre! Con la Roma gara difficile”

13: 27 – Fine Conferenza Stampa

13: 25 – Calzona: “Insidie per la Roma? “Mi preoccupano tante cose, la gestione De Rossi ha portato tanti punti e gol. Hanno una grande fisicità e segnano su palle ferme. Ci sono tante cose di cui preoccuparsi, ma se giochiamo da Napoli anche noi avremo le nostre armi. La Roma è una squadra in salute, ieri sera ha vinto la partita in 17 minuti. Indipendentemente dall’avversario dobbiamo ritrovarci e uscire da questa situazione”.

13: 22 – Calzona: “Quando perdiamo palla facciamo fatica a metterci a posto e tornare sotto palla. Ci sta di sbagliare un passaggio, ma il primo pensiero è metterti sotto palla il più velocemente possibile.. Ci sono dei momenti della gara dove non difendiamo in avanti perché spediamo troppo. Non capisco perché quando siamo 11 conto 11 non percepiamo bene il pericolo, ma lo percepiamo quando siamo con un uomo in meno”.

13: 20 – Calzona: “A Empoli non avevamo la voglia di vincere perché non abbiamo tirato in porta. Abbiamo concesso due tre occasioni e mi ha sorpreso perché è stata la prima volta. Per cui la mancanza di voglia di vincere fino ad Empoli non l’avevo mai vista. Nelle altre gare è mancata la voglia di non prendere gol. Puoi andare al di là del discorso tattico, se un compagno sbaglia devi avere la voglia di fare una corsa di 40 metri e salvare la squadra. Ci manca questo in questo momento. Non è una scusante o un alibi, è stato un anno veramente travagliato. Ma non vuol dire che dobbiamo finire questo campionato con questo andazzo. Dopo l’inizio settimana non bello ho visto la squadra che è salita e ha fatto un ottimo allenamento”.

13: 17 – Calzona: “Noi siamo professionisti, ci pagano anche bene per fare questo mestiere. Voi parlate di allenatori, giocatori ecc… Dobbiamo conviverci con queste notizie, è normale che sia così. Se un giocatore non rende è chiaro che la società prende provvedimenti. Bisogna accettare anche i momenti come questi, non mi disturbano queste notizie”.

13: 15 – Calzona: “Tutti dobbiamo sentirci responsabili di questa situazione, in campo ci vanno i giocatori. Le scelte le faccio in base a ciò che vedo in settimana, e a parte tre giocatori, Mazzocchi, Natan e Dendoncker, il resto ha avuto spazio, più di quello che si può pensare. Le occasioni per mettersi in mostra le hanno avute. I primi responsabili siamo io e loro. La società mi è stata vicina fino ad oggi, non ha mai inciso negativamente e mi chiede sempre molte cose. ADL con me è stato sempre carino e rispettoso. Nello spogliatoio tutti devono sentirsi responsabili, anche chi non va in campo. Siamo insieme quando si vince e quando si perde”.

13: 13 – Calzona: “Questa squadra ha dei problemi, l’ha detto anche il presidente. C’è qualcosa in costruzione che non è andata per il verso giusto. Sono partiti tanti giocatori forti come Kim, Lozano, ed Elmas, e chi è arrivato al loro posto non ha inciso tanto. Mi aspettavo di incontrare meno problemi ma poi mi sono resto conto che i problemi erano di più al mio arrivo”.

13:11 – Calzona: “Non bisogna fare paragoni con il Napoli dell’anno scorso. Bisogna fare il paragone con il Napoli di quest’anno. Io non lo dico mai ma abbiamo dei dati che ci dicono che siamo migliorati in tante cose. Tantissimi dati sono migliorati, abbiamo alzato il possesso palla anche se è sterile. Mi baso molto sui numeri e i numeri sono negativi, sopratutto in difesa dove abbiamo preso una marea di gol. A fine anno giudico il mio lavoro da quando sono arrivato. Paragono la mia gestione quando finirò e capirò cosa poteva fare meglio”.

13: 08 – Calzona: “Palle alte? Non è questo il problema, sul gol di Cerri eravamo mal posizionati. Non è un discorso di palle alte ma di posizione dei difensori. Sul gol dell’Inter non avevamo i centrocampisti a copertura dell’area. Ci manca la voglia di non prendere gol. Non dipende dai difensori ma dalla squadra. Non ho parole da dire ai tifosi ci seguono ovunque. In casa e in trasferta. Ci hanno sostenuto sempre e in passato anche in momenti difficili”.

13: 07 – Calzona: “Il ritiro è dovuto perché abbiamo bisogno di stare insieme più tempo possibile. È una scelta concordata con al società. Dobbiamo renderci contro che stiamo mancando in questo momento Ma non si tratta di un ritiro punitivo”.

13:06 – Calzona: “Domenica voglio vedere la prestazione, quando siamo in fase di possesso e non. Voglio vedere giocatori che rincorrono gli avversari con rabbia. Giocatori che vogliono vincere a tutti i costi”.

13: 05 – Calzona: “Champions? Abbiamo buttato via occasioni per riagganciare le posizioni importanti. Adesso non dipende solo da noi ma anche dagli avversari”.

Ore 13:03- Calzona: Reazione squadra? “La partita di Empoli ha mostrato problemi in difesa, prendiamo gol ma siamo una squadra pericolosa. Abbiamo il dovere di lavorare sul campo e finire il campionato nel miglior modo possibile. Gli allenamenti sono andati bene, ci dobbiamo prendere le responsabilità e io sono qui a posta. Spero che venga fuori l’orgoglio della squadra, giocheremo contro una grande squadra”.

L’allenatore del Napoli, Francesco Calzona, torna a parlare in conferenza stampa dal Konami Training Center di Castel Volturno, per presentare la sfida tra Napoli e Roma, in programma domenica 28 aprile alle 18 allo stadio Diego Armando Maradona. Segui la diretta testuale su Il Napoli Online.