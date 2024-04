Nela svela: “Mi sono accorto del tracollo del Napoli già la prima domenica a Frosinone”, ecco perchè

Sebino Nela, ex Napoli e Roma, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Forza Napoli Sempre. “E’ difficile dire o capire se sarebbe meglio partire da zero o dalla Conference. Anche perché non so se in questo momento a Napoli si parla di ricostruzione o meno. Però una competizione europea è sempre importante. Adesso il Napoli ha queste ultime 5 partite e dovrà fare quanti più punti possibile in modo da poter sperare in una coppa leggermente più nobile come l’Europa League. Non è detto che quando vinci un anno devi vincere anche l’anno successivo. Certo un tracollo del genere, come quello avuto dal Napoli, non se lo aspettava nessuno. È stata una squadra talmente perfetta lo scorso anno che tutti avranno pensato: “anche se non vinciamo rimarremo in alto alla classifica”. Le cose, invece, non sono andate bene ed io me ne sono accorto già la prima domenica a Frosinone. Perché ho visto un atteggiamento sbagliatissimo dalla maggior parte dei giocatori del Napoli. Io, per una piazza come Napoli, sceglierei un allenatore italiano. Che conosca un po’ la realtà di Napoli, quello che rappresenta quella maglia, insomma tutta la storia di questo club. Poi andrei sul sicuro; non Gasperini, che stimo tantissimo, ma su un allenatore che abbia già avuto a che fare col 4-3-3 o 4-2-3-1 per tutelare tutti quei giocatori che spero e credo rimangano a Napoli e che vengono da questa esperienza tattica”

Factory della Comunicazione