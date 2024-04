Mercato, in casa Napoli inizia la caccia ai rinforzi: si guarda in Italia e non solo

Il Mattino oggi in edicola inizia a delineare le possibili opportunità di mercato che dovrà cogliere il Napoli nella prossima estate, al termine di un’annata al di sotto delle aspettative per i Campioni d’Italia in carica. Occhi verso la sponda granata di Torino: obiettivo sensibile in casa azzurra è Samuele Ricci, già seguito in passato: il mediano ha confermato la sua crescita e De Laurentiis sarebbe pronto per formulare un’offerta a Cairo. Sempre in casa Toro si guarda anche alla situazione di Perr Schurs, fermo da sei mesi per la rottura del crociato ma in netta ripresa.

Altra pista che potrebbe scaldarsi è quella relativa a Nehuen Perez, difensore dell’Udinese già ad un passo dagli azzurri lo scorso gennaio e sul quale la società partenopea parte avvantaggiata rispetto alle altre. Serviranno almeno tre difensori, considerate le probabili partenze di Natan, Juan Jesus e Ostigard.

Il primo colpo del mercato estivo potrebbe essere David Hancko, centrale del Feyenoord con un passato alla Fiorentina. Il successore in panchina di Francesco Calzona avrà un peso importante in ogni valutazione fra acquisti e cessioni, che si preannunciano eccellenti. Come quella di Victor Osimhen, pronto a diventare l’erede di Kylian Mbappé al Psg. Richiami dell’Al Hilal permettendo.