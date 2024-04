Il settore Giovanile Napoli ha avuto un weekend ricco di impegni: i risultati

Settore Giovanile Napoli ha avuto un weekend ricco di impegni. La società azzurra ha avuto le sue Under impegnate nel Campionato di Primavera 2, Under 17, Under 16, Under 15 ed infine Under 14. Anche se i risultati sono stati un po’ altalenanti.

Factory della Comunicazione

Campionato Primavera 2

Vince il derby contro la Salernitana, la squadra di Andra Tedesco si impone per 5-1 in casa contro i pari età granata. Susini porta in vantaggio gli ospiti ma da quel momento in poi il Napoli diventa un trattore. Pareggio in chiusura di tempo di Gioielli. Nella ripresa Pesce che firma 2-1. il Napoli segna tre volte con Spavone e una doppietta di Vilardi chiude il match. Azzurrini rafforzano la loro posizione nei playoff. Attualmente con il terzo posto per i quarti affronterebbero la quarta del girone A, posizione attualmente occupato dall’Udinese.

Campionato Under 17

E’ pari e patta tra il Napoli ed il Torino, al Kennedy tra le due compagini termine 2-2. La squadra di mister Liguori passa in vantaggio nel primo tempo grazie alle reti di Distratto. Nella ripresa il Torino pareggio con Conte ma gli azzurrini non mollano e grazie ad una rete di Ciammaruta. Nei minuti finali – al 92′ per la precisione – ancora Conte fissa il risultato sul 2-2.

Settore Giovanile Napoli: Campionato Under 16

Al centro sportivo Kennedy succede letteralmente di tutto. Il match termina 0-3 per il Parma grazie alle reti di Diallo, Muto e Arcuri, con questo risultato la squadra di Raffaele Annunziata è aritmeticamente fuori dai playoff. Tuttavia a rubare la scena è quanto avvenuto all’intervalli. Infatti sugli spalti i presenti sono venuti alle mani, una rissa che ha coinvolto parecchie persone ed una ha riportato danni al naso. Anche un giocatore del Napoli ha partecipato allo scontro, scavalcando le transenne e partecipando alla rissa.

Campionato Under 15

Ultima gara della stagione per gli azzurrini di mister Salvatore Galazia, che chiudono il campionato con una sconfitta. Gli azzurrini perdono contro il Bologna 2-1 in terra emiliana. Passanisi porta in vantaggio i padroni di casa nel primo tempo. Nella ripresa Boateng raddoppia ma a 30’dalla fine D’Angelo segna l’unica del Napoli.

Campionato Under 14

L’Under 14 non ha giocato; infatti, qualificatasi per i playoff, la squadra di mister Perfetto è in attesa di conoscere il proprio avversario.

La fonte è ilcorriereazzuro,it