(Grafico) Napoli/Roma: il Cds ipotizza le due formazioni

Per quel che riguarda la formazione, due i rientri certificati dal 1’ contro la Roma: Rrahmani al centro della difesa e Mario Rui a sinistra, entrambi assenti a Empoli per squalifica. Olivera, fuori sia in Toscana sia con il Frosinone a causa di un problema muscolare rimediato a Monza, riapparirà in panchina: ieri ha svolto una parte della seduta in gruppo e per il resto si è concentrato su una sessione di allenamento personalizzato in campo, ma ormai può ritenersi recuperato. Sarà regolarmente convocato. Per il resto, Meret in porta; Di Lorenzo e Juan Jesus completeranno la difesa; Anguissa, Lobotka e Zielinski dovrebbero comporre il tris di centrocampo; mentre il tridente d’attacco dovrebbe essere il classico con Politano, Osimhen e Kvara. Il condizionale, però, è d’obbligo: Calzona è stato chiarissimo, sceglierà in base alla condizione e al lavoro della settimana. Ovvero: giocherà chi sta meglio e chi s’è allenato meglio, non esistono più gli intoccabili.

Fonte e grafici Cds