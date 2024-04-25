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Ufficiale, Serie B: tutti gli arbitri della 35^ giornata

By Gabriella Calabrese
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Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 35ª giornata del Campionato di Serie B 2023/24 in programma sabato 27 aprile.

 

Factory della Comunicazione

PISA – CATANZARO    Venerdì 26/04 h. 20.30

GUALTIERI

IMPERIALE – CECCON

IV:      SCATENA

VAR:     GARIGLIO

AVAR:       LA PENNA

 

VENEZIA – CREMONESE      Venerdì 26/04 h. 20.30

MARINELLI

BAHRI – RICCI

IV:      CENTI

VAR:     MARESCA

AVAR:      NASCA

 

BRESCIA – SPEZIA      h. 14.00

MANGANIELLO

CAVALLINA – CEOLIN

IV:       RISPOLI

VAR:      ABISSO (ON-SITE STADIO “MARIO RIGAMONTI”)

AVAR:       MUTO (ON-SITE STADIO “MARIO RIGAMONTI”)

 

MODENA – SUDTIROL      h. 14.00

MINELLI

GALIMBERTI – ARACE

IV:     COSTANZA

VAR:     NASCA

AVAR:     DI VUOLO

 

PARMA – LECCO     h. 14.00

RUTELLA

FONTANI – LONGO

IV:      BARATTA

VAR:     CHIFFI (ON-SITE STADIO “ENNIO TARDINI”)

AVAR:     PAGNOTTA (ON-SITE STADIO “ENNIO TARDINI”)

 

TERNANA – ASCOLI    h. 14.00

GHERSINI

MASSARA – NIEDDA

IV:     TURRINI

VAR:     PEZZUTO (ON-SITE STADIO “LIBERO LIBERATI”)

AVAR:      BARONI (ON-SITE STADIO “LIBERO LIBERATI”)

 

CITTADELLA – FERALPISALO’     h. 16.15

MASSIMI

AFFATATO – CATALLO

IV:     NIGRO

VAR:     MIELE

AVAR:     VALERI

 

COSENZA – BARI    h. 16.15

ZUFFERLI

CAPALDO – TRINCHIERI

IV:     MADONIA

VAR:      PATERNA (ON-SITE STADIO “GIGI MARULLA”)

AVAR:       PAGANESSI (ON-SITE STADIO “GIGI MARULLA”)

 

PALERMO – REGGIANA    h. 16.15

PERENZONI

ROCCA – VIGILE

IV:       PERRI

VAR:      MAGGIONI

AVAR:      SERRA

 

SAMPDORIA – COMO     h. 16.15

CAMPLONE

CARBONE – POLITI

IV:     DELRIO

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:      MARESCA

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