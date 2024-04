Sebastiano Sarno ci aggiorna sui prossimi movimenti del mercato

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Sebastiano Sarno, giornalista esperto di calciomercato. Di seguito, un estratto dell’intervista.

C’è già qualche certezza di calciomercato relativa alla prossima stagione?

“Ad oggi sono tutte situazioni in divenire. L’unica notizia certa che posso dare è che il prossimo allenatore della Juventus sarà Thiago Motta, nonostante le ultime voci lo diano vicino al rinnovo per giocarsi la Champions League guadagnata sul campo. Le mie fonti lo danno alla Juve al 100%. Prima dei bianconeri c’era il Milan sul tecnico. I rossoneri hanno avuto un colloquio con Fonseca, ma lo hanno scartato, procedendo su Lopetegui, senza scartare l’idea Conte”

Su Conte al Napoli cosa può dirci?

“Nei mesi scorsi le parti si sono parlate, ad oggi non mi risultano così vicine, sebbene sia un profilo perfetto per il Napoli. Più percorribile la pista che porta Stefano Pioli, il quale, se non allenasse i partenopei, potrebbe fermarsi un anno. Ha vinto uno scudetto e non ha mai avuto pretese sul mercato. La certezza è che non sarà di certo ancora al Milan nella prossima stagione”

Quale potrebbe essere il futuro di Gasperini?

“A meno di clamorose novità, alla fine della stagione Gasperini ha intenzione di lasciare l’Atalanta, non per disaccordi con la società ma per provare una nuova esperienza dopo otto anni a Bergamo. Gasperini e Pioli, ad oggi, sono nella shortlist del Napoli”

Se il Sassuolo dovesse retrocedere, Berardi resterebbe?

“Berardi non è un profilo da Serie B, e già nella passata stagione voleva andare via. Certo, non ha più la corte di Milan e Juve, ma potrebbe accontentarsi di squadre di metà classifica. Ovviamente, il discorso con i bianconeri potrebbe riaprirsi se andasse via Chiesa, visto che sono rimasti spiazzati dal mancato accordo con Felipe Anderson”

Osimhen al Psg? Chi potrebbe sostituirlo al Napoli?

“I parigini stanno facendo un casting per sostituire Mbappè, ed il nigeriano è tenuto in considerazione insieme a Leao che, da ciò che mi risulta, non ha intenzione di lasciare il Milan. Il Napoli potrebbe fiondarsi su David, ma dipenderà molto dal prossimo allenatore”