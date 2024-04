Ottaiano: “A Natan e Lindstrom darei un’altra chance. ADL farà il colpo a sorpresa”

“Qualcosa non ha funzionato, in primo luogo l’errato approccio di Garcia, che è entrato a gamba tesa, ha messo confusione nel gruppo. Lui – ha detto l’agente di calciatori, Antonio Ottaiano a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live della sera – avrebbe voluto ridisegnare tutto, a cominciare dalla scelta del capitano, avrebbe dovuto coinvolgere il gruppo, ma non è entrato in sintonia con la squadra. Non dimentichiamo che ad inizio stagione molti giocatori lo hanno platealmente contestato. Poi nello spogliatoio qualcosa s’è rotto, oggi la squadra è irriconoscibile, uno dei problemi più grossi del Napoli è che non ha mai dato la sensazione di giocare da squadra. Quelli che noi ritenevamo calciatori di personalità probabilmente non si sono rivelati tali. Alcuni giocatori andranno via, Zielinski, Osimhen, qualcun altro proverà a trovare condizioni contrattuali migliori, leggo di Di Lorenzo che potrebbe lasciare, al di là del voler restare, c’è qualcosa indubbiamente da sistemare. Poi altri elementi hanno dimostrato di non essere all’altezza. Non so se Natan e Lindstrom siano totalmente fuori contesto, forse un’altra chance la meriterebbero, soprattutto con un nuovo progetto, con un tecnico differente. Nuovo tecnico? Il presidente, se può, farà il colpo a sorpresa. Ormai ha colto che c’è da dare una sterzata importante, certo non so se Conte sia disposto a venire a Napoli, farebbe forse fatica, magari preferirebbe un club come il Milan. Potrebbe esserci la disponibilità di Pioli, lo stesso Italiano ha fatto esperienza, forse con un giovane alla Palladino si rischierebbe un po’ troppo”

Factory della Comunicazione