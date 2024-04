Il Napoli ha puntato Melvin Bard, terzino di Farioli

Il Napoli è pronto a cambiare molto in estate e lo farà in ogni reparto. In merito alla difesa, sul portale TMW, si legge: “Il club di Aurelio De Laurentiis non avrebbe perso di vista Melvin Bard, terzino sinistro del Nizza rivelazione di Francesco Farioli. Un nome che il Napoli ha tenuto d’occhio per tutta la stagione e che per l’estate sarà un obiettivo caldo. […] Nato e cresciuto nel settore giovanile del Lione, il Nizza lo porta a casa nell’estate del 2021 per soli 3 milioni di euro. Una vera intuizione di mercato per un giocatore che in quest’annata si sta rivelando tra i migliori interpreti del ruolo nel campionato francese. Tanto che la formazione nizzarda allenata dall’italiano Farioli lo valuta circa 15 milioni di euro per farlo partire (trattabili). Un nome sul quale le cronache di mercato dicono ci siano anche un paio di società importanti in Premier League ma il Napoli monitora con attenzione la situazione.”

