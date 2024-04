I dubbi del Cholito Simeone: al termine della stagione la resa dei conti

Si iscrive di diritto al club degli scontenti. Probabilmente Giovanni Simeone, il Cholito, è quello che più di tutto ha motivi per masticare amaro. Anche quest’anno ha visto il campo con il contagocce e dall’arrivo di Francesco Calzona le cose sono andate anche peggio, se possibile. E se nello scorso anno, il tutto era giustificato da un campionato superstar, non si può certo dire lo stesso in questa fallimentare stagione. L’attaccante ha collezionato 24 presenze in serie A, ha segnato soltanto una volta in campionato, nel poker rifilato all’Udinese al Maradona, perso nella notte dei tempi, ed una in Champions a Madrid contro il Real.

Solo Walter Mazzarri è stato l’allenatore ad averlo impiegato con una certa continuità, garantendogli un certo minutaggio, sfruttando l’assenza di Osimhen, impegnato in Coppa d’Africa. Prima Garcia e soprattutto Calzona lo hanno lasciato spesso in naftalina. Nella migliore delle ipotesi, l’attuale tecnico del Napoli gli ha concesso l’ultimo quarto d’ora di gioco (è capitato con Sassuolo, Inter e Atalanta). Poi soltanto scampoli di partita, come accaduto nelle ultime due infelici uscite stagionali del Napoli.