Gigi Pavarese non ha dubbi: “Spero che sia Fabio Pecchia il prossimo allenatore del Napoli”

Gigi Pavarese, ex ds del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live. “Spero che sia Fabio Pecchia il prossimo allenatore del Napoli, risponde ai requisiti che De Laurentiis sta cercando: Fabio è un tecnico giovane, emergente, idee chiare ed è uno dal grande carisma. Non si vince per caso, vero è che ha vinto in B, diamogli la possibilità di allenare una grande squadra in serie A. Manna è un dirigente preparato, chiaro che l’esperienza alla Juventus è stata importante, ha potuto spaziare ed ha una veduta tecnica non indifferente, questo è stato il motivo per cui è stato scelto proprio lui. Il rischio di un tecnico giovane è sempre dietro l’angolo, il Napoli dovrà andare comunque su un allenatore che abbia un bagaglio di esperienza tecnica importante, Fabio ce l’ha. Credo sia un ragazzo che ha fatto tanta gavetta, è maturo al punto giusto da meritare la panchina del Napoli. Alternativa? Speravo in Fabio Cannavaro già dopo Garcia, oltretutto è un napoletano, sanguigno, carismatico, forse all’epoca c’era bisogno di un’iniezione di napoletanità e senso d’appartenenza che s’è smarrito totalmente. Mi auguro che ora i giocatori, in queste ultime partite, si facciano un esame di coscienza ed abbiano rispetto per se stessi, per la maglia che indossano e per i tifosi che non hanno mai smesso di sostenerli”.

Factory della Comunicazione