Euro 2024: squadre favorite alla vittoria, underdog, sorprese e quote pazze

Il 14 giugno 2024 il popolo italiano metterà da parte le rivalità di Serie A per diventare tutti “Paesani” e tifare la Nazionale guidata da Spalletti, che dovrà affrontare un Gruppo B davvero tosto con Spagna e Croazia pronte a rovinare la festa dei campioni in carica. Le quote delle scommesse Europei 2024 danno favorita la Spagna per la vittoria del girone e il problema dell’Italia riguarda soprattutto una pericolosa sterilità offensiva, che potrebbe minare il percorso degli Azzurri.

Dal fronte Napoletano Spalletti riabbraccerà Di Lorenzo e Politano autori di un di un buon campionato, soprattutto per il difensore, che si è distinto in fase offensiva con 6 assist e 1 gol. Buone anche le statistiche di Politano a quota 8 gol e 5 assist.

Ecco le quote delle Nazionali favorite alla vittoria dei giorni e di Euro 2024 con le underdog, le sorprese e le quote pazze.

Germania, Spagna e Portogallo partono da underdog

Queste tre Nazionali sono le favorite per il primo posto nei rispettivi gruppi e nelle quote Antepost domina la Germania padrone di casa quotata a 6.5 per la vittoria. Spagna e Portogallo partono a pari livello con la quota vincente Euro 2024 fissata a 9 dai bookmakers.

Italia e Olanda sono le outsider

Quota 15 per Italia e Olanda, che nei rispettivi gironi dovranno vedersela contro Spagna e Francia per dominare il Gruppo. Anche se partono da outsider queste due Nazionali hanno tutte le carte in regola per arrivare fino in fondo al tabellone: l’Olanda per l’incredibile qualità di gioco che riesce a esprimere in campo, l’Italia perché è campione in carica e può contare su un jolly come Spalletti.

Il CT Azzurro sicuramente riuscirà a trovare la quadratura tattica giusta per regalare al popolo italiano un’altra competizione di altissimo livello.

Inghilterra e Francia sono le favorite

Inghilterra e Francia dominano le scommesse calcio Euro 2024 su Betfair e già si preannuncia la sfida Kane – Mbappe per il dominio della classifica marcatori. Gli inglesi vicecampioni devono vendicare la disfatta di Wembley a Euro 2020 in una finale persa ai rigori davanti al pubblico di casa, i Francesi vogliono alzare il trofeo dopo aver visto sfumare la Coppa del Mondo 2022: Inghilterra vincente quotata a 4 nel palinsesto Antepost e Francia quotata a 4.5.

Le sorprese e le quote pazze

Non mancano le quote pazze nel palinsesto delle scommesse di Euro 2024, perché il Belgio che si presenta al torneo con un buon organico ed è quotato vincente a 18, potrebbe arrivare in alto nel tabellone e fare il colpaccio, così come la Croazia quotata vincente a 41 potrebbe avere tutti i colpi in canna per raggiungere la top 4 d’Europa.

Tra le quote altissime abbiamo la Serbia, che può contare su calciatori del calibro di Vlahovic e Milinkovic Savic e la quota 76 potrebbe stupire molti appassionati e addetti ai lavori. Infine, una delle sorprese potrebbe essere la Georgia di Kvara, super quotata a 201 per la vittoria di Euro 2024.