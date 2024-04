CdS – Il ritiro del Napoli comincia domani, ecco dove

La gara di domenica contro la Roma ha la sua importanza, specie in questo moneto del campionato, e ancor di più per la stagione disastrosa degli azzurri, dove si spera almeno in un finale diverso in ottica Europa. Dopo la sconfitta con l’Empoli, c’è ancor di più da recuperare, e si comincia domani col ritiro pre-gara, come sottolinea il Corriere dello Sport. “La vigilia di Napoli-Roma comincerà domani a Caserta. Nel ritiro dell’hotel che si staglia all’orizzonte sull’Autostrada del Sole, rintracciato nel bel mezzo di un pienone pazzesco in città e zone limitrofe, per la contemporaneità del lungo ponte che da oggi porterà direttamente al primo maggio. Napoli stracolma, turisti a gogò, aria di festa ovunque a dispetto del clima non esattamente primaverile, ma non certo paragonabile a quella di un anno fa. Soprattutto al centro sportivo di Castel Volturno, ieri avvolto in un mantello di vento gelido. In ogni senso”.

