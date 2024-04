CdS – Calzona ha iniziato a dettare le regole, ecco il primo provvedimento

Il campionato volge al termine, e per il Napoli i tempi sono strettissimi per sperare di approdare in Europa, qualunque essa sia. La gara contro la Roma, che già di suo ha un’importanza storica, ora ancor di più, in ottica qualificazione. Mister Calzona in vista della partita ha deciso, in accordo col presidente, il breve ritiro fino a domenica, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Calzona, a inizio settimana, ha dettato regole e il primo provvedimento concordato con il presidente: un ritiro lampo, per il momento, che però potrebbe aggiungere anche fulmini e saette se contro la Roma non andrà in scena una reazione degna di questo nome. Il pareggio con il Frosinone e la sconfitta di Empoli, sottolineata da un atteggiamento decisamente morbido e anzi molle per citare le parole dell’allenatore in persona, hanno complicato quasi irrimediabilmente la corsa all’Europa, accendendo l’interruttore delle conseguenze. Per ora contenute: se non sarà registrata un’inversione di tendenza netta e immediata, il ritiro diventerà prolungato”.

