Camolese: “Il Napoli deve ripartire senza buttare via tutto. Sul mercato…”

“Il Napoli del futuro dovrà partire dalla scelta dell’allenatore, una volta fatta si proveranno a prendere i giocatori giusti senza buttare via tutto, perché lo scorso anno tutti noi addetti ai lavori stavamo magnificando il lavoro svolto dalla squadra. Qual è stato il peccato originale del Napoli? L’anno scorso li ho ammirati, in questa stagione – ha detto l’allenatore Giancarlo Camolese a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live della sera (in onda ogni giorno dalle 20 alle 21)– devo dire che tutti hanno dato un po’ meno, e quando questo accade i risultati non arrivano.

Tre allenatori non sono riusciti a dare stimoli ai giocatori, probabilmente perché Spalletti è andato via ma non solo per quello. Ora bisogna ripartire, ripeto, senza però buttare via tutto. Un vice Lobotka? Si cerca sempre di avere due giocatori per ruolo, come logica è normale provare ad avere dei “doppioni”. Juric? Ha lavorato benissimo al Toro, per il salto di qualità dovrebbe intervenire la società, chi ha le rose omogenee e di maggiore spessore tecnico”.