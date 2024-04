18 gol in Liga: Artem Dovbyk è in rosso sull’agenda azzurra

Ricomporre l’attacco. Dopo il nodo allenatore, sarà questo il compito più urgente a detta di molti. Ci si guarda intorno, ma non c’è solo David del Lilla. Scrive Il Mattino: “Sul taccuino del Napoli è stato segnato in rosso il nome del talentuoso Artem Dovbyk, 26enne centravanti della nazionale ucraina in forza al Girona, assoluta rivelazione del campionato spagnolo grazie anche ai suoi gol (18 nella Liga). Dovbyk, su cui c’erano già state molte relazioni degli scout di massima serie, aveva manifestato gradimento per il Belpaese. «Mi piace l’Italia come Paese e come campionato – ha detto in passato – Il mio desiderio di fare bene in Europa è grande, non è tutto perduto dopo l’esperienza in Danimarca poco felice. Tutto arriva, se lavori sodo per raggiungere l’obiettivo». E di strada ne ha fatta l’attaccante che adesso è stato inserito nei file del Napoli del futuro.”

