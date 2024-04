Sudakov, un obiettivo mancato ma ancora vivo, stavolta però non basterà l’offerta fatta da ADL a gennaio

Il mercato del Napoli è vivo anche se non ancora ufficialmente iniziato, prima bisognerà terminare questo nefasto campionato, cominciato male e proseguito peggio. I nomi seguiti dal Napoli sono tanti, ma uno su tutti è rimasto vivo, anche perchè De Laurentiis ci ha già provato a gennaio a prenderlo, si tratta di Georgiy Sudakov, centrocampista offensivo dello Shakhtar Donetsk, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Per il resto, si andrà avanti con i duelli di mercato: uno, scontato, riguarderà Georgiy Sudakov, la stella più brillante della generazione degli aspiranti fenomeni dell’Ucraina del calcio, un obiettivo mancato della sessione di gennaio ma un obiettivo ancora serio: lo Shakhtar Donetsk, per lui, ha rifiutato la generosissima offerta di De Laurentiis da 40 milioni nella speranza di innescare l’asta a cavallo dell’Europeo, e ora l’ad Sergej Palkin ha spiegato che 50 milioni non basteranno perché le inglesi sono entrate in ballo. E lui si sta sfregando le mani senza nascondere il desiderio di realizzare un’altra maxi cessione dopo quella di Mudryk al Chelsea, 70 milioni più 30 di bonus a gennaio 2023. Altri tempi. Altre storie. Il Napoli sa perfettamente che lo Shakhtar approfitterà in qualsiasi modo per alimentare la brace del prezzo, ma nel contempo non ha alcuna intenzione di mollare la presa: bisognerà trattare con attenzione, maneggiare con cura le fila del discorso e i fili di scena. Il discorso di fondo, però, resta: vuole Sudakov, talento puro di 21 anni – 22 il 1° settembre – lanciato da Sheva in nazionale; un centrocampista offensivo, un trequartista capace di recitare anche da mezzala. Uno che per intenderci, nelle intenzioni, dovrebbe raccogliere l’eredità di Zielinski, altro raffinato interprete dell’Est che da luglio sarà ufficialmente un calciatore dell’Inter. In Inghilterra, intanto, cominciano a spuntare i primi corteggiatori: si parla con insistenza dell’Arsenal. Duello con i Gunners per Sudakov: immagine di mercato simbolicamente perfetta”.

Factory della Comunicazione