Non solo David, si segue attentamente Artem Dovbyk

Osimhen andrà via la prossima estate, il Napoli, quindi, si guarda intorno alla ricerca di un attaccante. Ad essere monitorato non solo David del Lilla, ma anche la punta del Girona. Su TMW si legge: “Nelle ultime settimane il Napoli ha seguito con attenzione Artem Dovbyk, che giocherà il prossimo Europeo con la maglia della nazionale ucraina. Comprato un anno fa per poco meno di 8 milioni di euro, ora la valutazione è intorno ai 30 milioni; non è una trattativa impossibile per quello che, probabilmente, dovrebbe essere il deputato per il dopo Osimhen. Il Napoli rivoluzionerà il proprio attacco in estate. Via Osimhen al 100%, forse via anche Simeone. C’è poi Raspadori che, comunque, è stato pagato 26 milioni per il riscatto poco tempo fa, dunque sarà a carico, a bilancio, per una ventina di milioni. Come detto nei giorni scorsi, in pole c’è Jonathan David, sebbene molto dipenderà da chi sarà il prossimo allenatore del Napoli in estate.”

