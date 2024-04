Nell’incontro con gli azzurri, Calzona ha chiesto ai suoi una cosa precisa

Dopo la sconfitta con l’Empoli, il Napoli può solo cercare di vincerne il più possibile fino a fine campionato, invertendo la rotta, come chiesto dal tecnico Francesco Calzona, come sottolineato dal Corriere dello Sport. “Il giorno dopo è il primo giorno di una vita nuova: la speranza è questa. E Francesco Calzona detto Ciccio, l’allenatore del Napoli che lunedì ha provato a scuotere gli uomini che giocano nel Napoli spiegando che non esistono intoccabili, crede fermamente in questa prospettiva esattamente come crede nella missione chiamata Europa. La storia è molto complessa, delicata, piena di contraddizioni in linea con la stagione degli ormai ex campioni d’Italia; ora anche ufficialmente dopo il trionfo dell’Inter. Una successione consacrata lunedì, poche ore dopo il confronto tra Calzona e i giocatori andato in scena al centro sportivo di Castel Volturno: il tecnico ha dettato al gruppo una serie di regole di base da osservare e seguire pedissequamente nelle settimane di lavoro che separano dalla fine del campionato, e poi ha chiesto un’inversione di tendenza. Vuole vedere un atteggiamento nuovo di zecca in campo e confida in una striscia di risultati completamente diversi, rispetto a tutto quanto è accaduto nelle ultime due partite con il Frosinone e soprattutto l’Empoli. Ha stuzzicato le anime e gli orgogli. Ha affrontato il discorso del ritiro prolungato paventato da De Laurentiis dopo la sconfitta di sabato al culmine della rabbia e della delusione; e ha annunciato che la squadra si ritroverà in hotel da venerdì, a due giorni dalla sfida con la Roma. E poi ha diretto due sedute di allenamento, prettamente concentrate sulla parte atletica e fisica. Mens sana in corpore sano”.

Factory della Comunicazione