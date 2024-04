L’ex Ds Pavarese vedrebbe bene alla guida del Napoli un ex azzurro

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Gigi Pavarese, dirigente sportivo:

Factory della Comunicazione

“La gara di Empoli ha gettato la piazza in uno stato depressivo. Eppure a Monza erano arrivati segnali di ripresa, ma hanno illuso. Quello che abbiamo visto al Castellani è inspiegabile. Ora deve venir fuori l’orgoglio e l’amor proprio di chi va in campo. I giocatori devono dimostrare di meritare la maglia del Napoli. Tutta la stagione del Napoli è un rammarico continuo, perché la classifica poteva essere diversa con pochissimo. Bisogna ritrovarsi a tutti i costi, facendosi un esame di coscienza e riprendendo a ragionare con il noi. L’interesse della squadra e dei tifosi va messo al primo posto per questo finale di stagione, nella speranza di centrare almeno l’Europa League. Quest’anno è mancato l’investire di responsabilità gli uomini scelti. Ho avuto l’impressione, anzi, che chi è stato scelto, è stato messo lì perché tanto la squadra viaggiava in autonomia. Il grosso errore di De Laurentiis è stato questo. Meluso è un professionista eccellente e serio, ma al Napoli non gli è stata data la possibilità di esprimere il proprio valore. Ora che arriverà Manna, mi auguro che almeno lui riesca ad imporre le proprie idee. Il nuovo allenatore? Vedete, il Napoli sta badando troppo al futuro, al punto che non ha mai dato forza a Calzona per questo finale di stagione. Questo non gli ha mai dato credibilità nello spogliatoio e lo si sta vedendo adesso. Da tifoso, mi auguro arrivi Pecchia come allenatore. E’ cresciuto molto come tecnico, sarebbe l’uomo giusto per la rinascita”.