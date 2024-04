Il 29 agosto ci sarà il sorteggio della nuova Champions League

L’ appuntamento per il sorteggione è fissato per il 29 agosto, giorno in cui prenderà vita la nuova maxi Champions League.

Factory della Comunicazione

Addio fase a gironi, dalla prossima edizione le squadre passeranno da 32 a 36 e non ci sarà più la canonica suddivisione in 8 raggruppamenti da 4. Nella prima fase tutte quante comporranno un’unica classifica, ma soltanto le prime 8 si qualificheranno automaticamente agli ottavi di finale. Per le altre pretendenti, dal 9° al 24° posto, ci saranno degli spareggi a eliminazione diretta con gare di andata e ritorno. Dal 25° posto in giù significherà eliminazione dai tornei continentali, senza nemmeno poter contare sul paracadute dell’Europa League. Per il momento l’Italia è certa di poter qualificare 5 squadre alla prossima Champions, ciascuna delle quali disputerà 8 partite nel girone unico giocando metà delle partite in casa e metà in trasferta contro rivali diverse.

Come riportato dal corriere dello sport, l’Italia coltiva anche la piazza idea di portare 6 squadre al ballo del debutto della nuova Champions: accadrà nel caso in cui una tra Roma e Atalanta dovesse conquistare l’Europa League, senza piazzarsi nei primi cinque posti del campionato. Manca poco, l’edizione extra large sta per arrivare.