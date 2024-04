Dusi: “Penso che Gasperini voglia continuare il ciclo all’Atalanta”

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Giorgio Dusi, giornalista

“Gasperini prima della scorsa stagione è stato molto vicino a lasciare l’Atalanta. C’era questa possibilità perchè non c’era quel ricambio che voleva. Quest’anno però il club bergamasco ha aperto un nuovo ciclo comprando giocatori dal grande potenziale. L’Atalanta guarda al presente e anche al futuro e questo a Gasperini piace perchè lui non pensa solo all’oggi, ma anche al domani. Vincere la Coppa Italia sarebbe un bel coronamento per la grande stagione disputata, ma penso che Gasperini voglia continuare con questo ciclo. In società nessuno lo manderebbe mai via, se dovesse andare via infatti, sarebbe una scelta dell’allenatore.

Non credo che sia una sfida facile quella contro la Fiorentina. Sento molti tifosi tranquilli, ma la Fiorentina di Italiano ha sempre messo molto in difficoltà l’Atalanta di Gasperini. Tornare in finale è un obiettivo, come quello di andare in finale di Europa League. L’Atalanta è molto carica, ma stasera non sarà assolutamente facile”.