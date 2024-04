Taccola: “Il Napoli ha dato il meglio di sé fino alla fine dello scorso anno”

, programma radiofonico in onda su, è intervenuto, allenatore ed ex calciatore, tra le altre, di Napoli : “Quest’anno, l’ha dimostrato una superiorità netta nei confronti di tutti. Ieri è stato il coronamento di una grandissima stagione, con un successo a cinque giornate dalla fine. È un risultato che, però, deve anche farci riflettere sulla forza del campionato italiano. È stato un percorso netto, con pochissima opposizione da parte delle rivali. Questa pochezza del nostro campionato si riflette anche a livello europeo. Anche se, a parte la, le squadre italiane stanno facendo bene. Il, purtroppo, credo che, arrivati alla fine dello scorso anno, abbia dato il meglio di sé.l’aveva intuito. Poi, non si è stati bravi a ripartire ed a gestire la vittoria. Vincere è sempre complicato, ma continuare a farlo lo è ancora di più. Ildeve crescere da questo punto di vista. Non è stato gestito al meglio il flusso di complimenti e festeggiamenti. È venuta fuori un’annata altamente deludente. Un allenatore per tornare subito a vincere? Secondo me, c’è soloche può garantire ciò. Deve arrivare un tornado, qualcuno che smuova e ribalti tutto. Credo sia l’unico in grado di poterlo fare. Poi, leggo altri nomi, e sicuramenteè un ottimo tecnico, ad esempio. Non so se in questo momento storico, però, possa andare bene. C’è bisogno di un tecnico che ribalti l’ambiente e, tecnicamente e caratterialmente, penso sia la persona giusta. Corsa? Ildeve crederci, anche se l’impresa è titanica. Tutte le gare devono essere giocate per vincere e, a fine stagione, si tireranno le somme. Mi rendo conto che il momento sia difficile, ma nelle difficoltà si vedono gli uomini veri. Il gruppo deve compattarsi e trovare le giuste energie. Non è cosa semplice per l’allenatore, anche perché a, quest’anno, ne sono passati diversi. Tre tecnici, eppure nessuno è riuscito in questo intento. Questa spinta, dunque, deve passare dallo spogliatoio. I calciatori devono guardarsi negli occhi, assumersi le responsabilità e decidere cosa fare. L’annata è stata brutta, si potrebbe rimediare ma, per fare ciò, servirebbe una carica che dovrebbe partire dal gruppo squadra. Non credo siano demotivati. Sono ragazzi in difficoltà e, probabilmente, non riescono a gestire queste stesse difficoltà. Gli si è ribaltato il mondo. Lo scorso anno è stata una cavalcata bellissima, priva di problematiche. Quest’anno, si è ribaltato tutto. Gestire una situazione come questa non è facile. Ecco perché, secondo me, il gruppo diventa fondamentale, così come la personalità dei leader, che deve venire fuori. Ci devono essere quei giocatori di personalità che trascinano coloro che hanno maggiori difficoltà dal punto di vista mentale.? Credo debba calarsi nel ruolo di presidente e fare quello. Dovrà affidarsi ad un allenatore importante, come ho detto prima, coadiuvato da un direttore sportivo di spessore. Ildovrà ricostruire, anche se non tutto è da buttare. Questa squadra, per buona parte, credo vada ricostruita. Un allenatore credibile e un ds importante sono fondamentali anche per convincere i calciatori ad accettare il progetto“.