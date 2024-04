Renica: “Giocatori del Napoli confusi con i cambi allenatori. Ecco come uscire dalla crisi”

Alessandro Renica, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Marte:

“Calzona ha poche responsabilità: ne ha di più chi l’ha presentato come il salvatore della patria, esaltando il suo arrivo come un novello mago Merlino. Con lui sono tornati i problemi di prima, anche se anche lui ha le sue responsabilità, come la scelta di mandare in campo Simeone all’88’, la sostituzione di Kvara che è l’unico che può cambiarti la partita o la gestione dei campioni che forse poteva essere fatta in modo diverso.

La realtà è che quest’anno la società si è indebolita e la squadra l’ha seguita a ruota: perdere Formisano, Giuntoli e Spalletti non è stato un bene. È arrivato Garcia che ha dichiarato di non aver visto il Napoli e gli ha cambiato identità. Poi Mazzarri che ha avuto tanti infortuni e la Coppa d’Africa che gli ha tolto Osimhen per settimane. Il punto debole principale del Napoli è stata ed è la difesa, intesa come reparto non come lavoro di squadra inefficace. Si prende sempre gol da cross laterale: gli avversari fanno gol fotocopia.

I giocatori con i cambi allenatori sono andati in confusione, anche io ho vissuto un momento complicato in occasione del secondo scudetto perso, anche se in quel caso arrivammo comunque secondi. I giocatori scendono sempre in campo per vincere ma la squadra è stata distrutta. Di solito gli attori principali di un successo o di un fallimento nel calcio sono società, giocatori e allenatore, ma quelle principali in questo caso sono della società. Garcia è stato destituito del proprio ruolo, la presenza di De Laurentiis negli spogliatoi gli ha probabilmente tolto potere.