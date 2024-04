Panchina azzurra: ora De Laurentiis punta diritto su Pioli

Dopo l’esperienza della passata stagione, De Laurentiis non vuole collezionare no. Per questo, stando a quanto si legge su Il Mattino, il patron del Napoli vuole puntare diritto su Stefano Pioli. “Pioli e De Laurentiis hanno avviato i primi contatti a gennaio, subito dopo il secondo rifiuto di Conte. […] Il club azzurro proporrà un biennale a Pioli da 3 milioni a stagione. Insomma, in linea con il budget azzurro. Pioli, ovviamente, rinvia ogni cosa alla fine del campionato e anche lui è perplesso al cospetto del clima che si respira a Napoli in queste ore: ma non vuole restare fermo, non vuole un anno sabbatico. E in Italia, l’unica panchina giusta per lui è quella del Napoli. Nonostante le macerie di una stagione assurda, Vincenzo Italiano farebbe carte false per rivedere bussare alla sua porta il patron azzurro. Che dopo l’assalto di qualche mese fa, nonostante il via libera di Commisso, sta avendo qualche esitazione. Gasperini, invece, è legato all’Atalanta non solo da un contratto ma anche da un legame speciale: non è facile smuoverlo da lì, anche se l’idea di riaprire un ciclo a Napoli lo manda al settimo cielo. Occhio agli outsider: come Paulo Sousa, per esempio. Ma è certo che questo clima non aiuta a trovare un allenatore”

