Napoli, obiettivo Roma ed Europa

L’amara sconfitta di Empoli richiede un immediato riscatto, domenica prossima allo stadio Maradona si presenta la Roma di De Rossi, formazione tra le più in forma dell’ultimo periodo. Agli azzurri serve un successo per tornare a sperare nell’Europa, non esserci la prossima stagione sarebbe un boccone amaro difficile da mandare giù per il club ed i tifosi.

Factory della Comunicazione

A cinque giornate dalla conclusione del campionato, il Napoli si è complicato da solo la corsa all’Europa. Un buon rush in questo finale di torneo però potrebbe far sperare in una qualificazione. Dal prossimo anno infatti all’Italia toccano cinque squadre in Champions League e, con alcuni incastri favorevoli, potrebbero diventare ben sei le partecipanti.

Nel dettaglio, l’Italia avrà cinque formazioni nella Champions League 2024-2025, a seguito dell’eccellente ranking UEFA maturato nel corso di questa annata in Europa. Per averne addirittura sei, servirà la vittoria di Roma o Atalanta in Europa League ed una serie di incastri favorevoli.

Più nello specifico, la Serie A avrà sei squadre in primo luogo se Atalanta o Roma vinceranno l’Europa League, con una delle due piazzarsi dal sesto posto in giù. Poiché la vincitrice dell’Europa League 2023/2024 è di diritto qualificata alla nuova Champions, avremo sei formazioni italiane nella massima competizione europea.

Un secondo caso interessa in misura più da vicino il Napoli, ovvero se una tra Atalanta o Roma vinceranno l’Europa League e si classificheranno entro il quinto posto. In una situazione del genere, sarà la sesta classificata a giocare il massimo torneo continentale.

Prima però di fare i dovuti calcoli è necessario ottenere punti, ad iniziare dalla partita di domenica prossima proprio contro la Roma, attualmente quinta in classifica. Malgrado il periodo non favorevole, Osimhen e compagni partono avanti nelle quotazioni 1X2 sui portali di scommesse calcio. Il successo dei padroni di casa è dato a 1.93 contro la quota di 3.72 dei capitolini. Il pari è bancato a 3.65. I ragazzi di Calzona dovranno però confermare sul campo il favore dei pronostici.

Al Napoli servono i 3 punti, è l’unico risultato utile per tentare di rientrare nella corsa Champions e salvare una stagione che senza Europa sarebbe molto deludente.