Floro Flores: “Avrei dato una chance a Cannavaro e per il futuro punterei su Italiano”

E’ stato un week-end infausto per il Napoli e per la Salernitana, ma tra i due club campani è più fallimentare la stagione del Napoli. Auguro alla Salernitana di risalire al più presto in A, ma i granata storicamente hanno subito altre retrocessioni. Il Napoli, invece, dopo lo scudetto avrebbe dovuto aprire un ciclo, lottando per il vertice. I calciatori – ha detto Floro Flores a “La Domenica Azzurra” su OttoChannel- canale 16 – ora si assumano le proprie responsabilità: come sono saliti sul carro per lo scudetto ora dovrebbero metterci la faccia per primi per questo sfascio. Non metto in dubbio il loro impegno, ma a Napoli serve qualcosa in più. Non è facile per nessun allenatore gestire una situazione del genere, ma io avrei dato una chance a Fabio Cannavaro come allenatore del Napoli. Sono di parte, lo so, ma a parte la parentesi Benevento ha fatto sempre bene, conoscendo la piazza avrebbe potuto avere un impatto simile a quello che De Rossi ha avuto con la Roma. I responsabili del fallimento Napoli sono in egual misura il presidente, gli allenatori e i giocatori. Certo un tecnico come Garcia, che dice che non ha visto mai il Napoli che lo scorso anno ha incantato in Europa, andava cacciato dopo un secondo. Lo spogliatoio sarà anche spaccato, ma succede sempre così quando le cose vanno male. Per il futuro punterei su Italiano: mi piace molto, ha idee e coraggio. Conte, conoscendolo, non penso che verrà mai, Pioli ha fatto bene al Milan quando aveva le spalle protette da Maldini e Massara. Per le ultime 5 gare azzererei le gerarchie: se fossi l’allenatore del Napoli – ha concluso Floro Flores – mi metterei a bordo campo e guarderei chi sta meglio, chi è più motivato. I tifosi è giusto che vadano allo stadio, non concordo con chi dice che bisognerebbe disertare. Il Napoli, in questo momento, ha comunque bisogno del supporto dei tifosi. Vale e conta sempre la maglia, forse dobbiamo evitare in futuro di legarci troppo a qualche calciatore. Dopo lo scudetto ci siamo affrettati a paragonare Kvara a Maradona e Osimhen a Van Basten… Serve sempre equilibrio”

Factory della Comunicazione