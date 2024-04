“Centro sportivo? Invito ancora una volta a valutare l’area dell’ex manicomio”, le parole del cons. com. Simeone

Nino Simeone, consigliere comunale di Napoli e presidente della commissione infrastrutture, ha parlato ai microfoni di Radio Crc, alla trasmissione Si Gonfia La Rete. “Centro sportivo? Invito ancora una volta a valutare l’area dell’ex manicomio come sede degli impianti sportivi. E’ vicino all’autostrada, alla fermata della metropolitana che aprirà a breve, è vicina all’aeroporto e credo che sia da tenere in seria considerazione. E’ un’area in disuso, della Regione Campania e per i buoni rapporti che ha De Laurentiis con De Luca credo che non ci siano problemi nel trovare un punto di incontro. Come Comune di Napoli vogliamo essere di aiuto.

Factory della Comunicazione

Sulla questione centro sportivo, la scelta deve farla il presidente, i tempi sono quelli che sono e non so se si vuole accontentare di un’area dove allenarsi ed una palestra. Si tratta di una scelta aziendale, dobbiamo sperare che la società trovi una soluzione. Mi ripeto, ma quell’area è disponibile anche perché ci sono spazi enormi, si parla di 85 metri quadrati. E’ a portata di mano, magari poi De Laurentiis ha altro in mente, ma è una scelta aziendale, sta a lui decidere”.