Il Mattino – Napoli-Parma Under 16 finisce in rissa, e volano insulti razzisti, coinvolto anche un azzurro

Tensione, violenza e perfino paura: la domenica tutt’altro che tranquilla del Napoli Under 16. Si è appena concluso il primo tempo tra Napoli e Parma, nel match valido per la penultima giornata del campionato Under 16.

La squadra ospite è in vantaggio 0-2 grazie ai gol di Diallo e da Muto. L’esultanza dell’attaccante del Parma è la miccia che innesca la violenza. Il numero 9 ha indicato lo scudetto del Parma verso la tribuna e secondo quanto raccontato da alcuni dirigenti presenti in campo avrebbe anche utilizzato delle espressioni razziste nei confronti di Napoli e dei napoletani. Apriti cielo. La tribuna del campo Kennedy che ospita le famiglie dei ragazzi è proprio a pochi passi dal campo e le tensioni diventano ingestibili. Arrivano alle mani un po’ tutti. La rissa che ne consegue coinvolge molti presenti, come scrive oggi Il Mattino.

Tra questi c’è anche chi ci va peggio riportando una sospetta rottura del setto nasale che lo costringe ad andare in ospedale per accertamenti. Ma non è tutto. Durante i minuti interminabili di baraonda, un giocatore del Napoli scavalca le transenne che dividono il campo dalla tribuna e partecipa alla rissa. Intorno alle 13 sono arrivati sul posto anche i Carabinieri per accertarsi di ciò che era accaduto e per evitare ulteriori tensioni nel post partita.

Quella tra Napoli e Parma era una partita chiave per gli azzurri per continuare a cullare speranze playoff in vista del finale di stagione nel campionato Under 16, ma il risultato finale 3-0 ha di fatto condannato la squadra allenata da Raffaele Annunziata. Animi accesi in campo che si sono trasformati in violenza gratuita e ingiustificata in tribuna. Scene che non dovrebbero avere nulla a che fare con il calcio, men che meno con quello giovanile.