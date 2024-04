CdS – La sfida alla Roma vale orgoglio ed Europa

Il Napoli affronterà domenica la Roma per la trentaquattresima giornata di campionato di Serie A, e sarà probabilmente l’ultima spiaggia per gli azzurri per l’Europa, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Sì: la sfida con la Roma varrà sia per provare a inseguire ancora quel che resta dell’Europa, sia per riscattare le due giornatacce vissute in sequenza c on il Frosinone e l’Empoli. Due chance clamorose per riaprire in pompa magna la corsa alla zona coppe, sciupate con un pareggio e una sconfitta che hanno lastricato con i rimpianti la strada verso un finale di stagione all’altezza del blasone e dei valori sbiaditi sin dall’estate. Due squadre non attrezzate come il Napoli dal punto di vista tecnico però mai seconde per ardore, contro cui sono stati toccati punti molto bassi di questa annata balorda: sabato in campionato e a dicembre in Coppa Italia al Maradona (lo 0-4 incassato dagli uomini di Di Francesco con Mazzarri in panchina)”.

