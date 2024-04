Cannavaro a Udine per 5 partite e 20’. troverà il suo Napoli e tre scontri diretti

N eppure dopo l’ennesima sconfitta dolorosa, la terza in quattro partite, Gabriele Cioffi aveva sentito puzza d’esonero. «Contro la Roma dobbiamo giocare con il coltello tra i denti», le sue parole pronunciate ingoiando il boccone amaro di un gol al 93’ contro il Verona. Ma a guidare l’Udinese nel recupero di giovedì ci sarà un nuovo allenatore, insomma un altro arrotino che avrà il compito di affilare le lame. La scelta di Pozzo e del dt Balzaretti è ricaduta su Fabio Cannavaro, bianconero per 5 partite e 20 minuti, quelli che restano da giocare del match interrotto per il malore di N’Dicka. Il campione del mondo si appresta a vivere 33 giorni in Friuli, al momento senza opzione di rinnovo, nei quali il patron Pozzo vorrà capire prima di tutto se una squadra capace di battere Milan, Juve e Lazio e poi di perdersi in un bicchier d’acqua negli scontri diretti più delicati, abbia ancora fame, voglia e cuore.

