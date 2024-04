Solo 5 minuti in campo: esiste il “problema” Simeone

Tantissimi gol incassati, pochi tiri in porta, squadra senza identità, tutto giusto, ma soprattutto…come mai questa gestione di Simeone? Ieri ad Empoli in campo negli ultimi minuti. Anzi, secondi. Una scena che si ripete, ormai. In totale, come scrive Il Mattino, sono 5 minuti e mezzo di media in campionato con Calzona. Media mai così bassa. “ Qual è il problema di Simeone? Non fa parte dell’idea di gioco di Calzona? Non è ritenuto all’altezza pur di un Napoli sconcertante? O forse si pensa già al futuro in una squadra che va smantellandosi? Il Cholito non è né il bomber dalla clausola di 120 milioni che in estate andrà venduto né l’investimento da 35 milioni che non sta fruttando come dovrebbe e quindi va sfruttato al meglio. L’estate potrebbe portarlo lontano dall’azzurro. Un peccato perché a Napoli aveva detto più volte di trovarsi a casa. I numeri, però, fanno la differenza: e non basteranno più cinque minuti per decidere una partita.”

Factory della Comunicazione