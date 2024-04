Serie A Femminile. oggi Napoli/Pomigliano il derby da dentro o fuori

Napoli Femminile-Pomigliano è il derby che nel maschile non esiste, una partita sentita e combattuta, piena di ex calciatrici, che mai quest’anno vale un pezzo di stagione.

Factory della Comunicazione

La classifica.

Quest’anno in B retrocede direttamente l’ultima, mentre la penultima è destinata a giocare lo spareggio con la seconda della Serie B. Attualmente in classifica il Pomigliano è ultimo con 6 punti, mentre il Napoli Femminile è penultimo con 10 punti. La prima squadra ad essere salva è la Sampdoria con 24 punti, vien da se che con 15 punti ancora a disposizione il Pomigliano può puntare solo agli spareggi, mentre il Napoli Femminile ha ancora velleità di salvezza diretta ma tutto passa da questa gara.

Qui Napoli Femminile.

Ad allenare le azzurre è Biagio Seno, ex dirigente ed allenatore sia del Pomigliano maschile che femminile. Con il Pomigliano Maschile ha vinto una Coppa Italia di Serie D, mentre da dirigente del Pomigliano Femminile è riuscito a portare la squadra dalla C alla A, riuscendo, nel primo storico campionato di Serie A, a salvare la squadra, proprio a scapito del Napoli Femminile. Biagio Seno schiera la sua squadra con 4-3-1-2, che con molta probabilità adopererà anche contro il Pomigliano. Per quello che concerne l’11 titolare dovrebbe essere composto da Bacic in porta, difesa a 4 con Pettenuzzo (a destra), Di Bari e Di Marino al centro e Kobayashi (a sinistra). A centrocampo agiranno Giai, Gallazzi (ex di turno) e Giacobbo, con Chmielinski ad agire da trequartista. Infine in avanti spazio a Banusic (altra ex di turno) e del Estal.

Qui Pomigliano.

In questa stagione le Pantere hanno iniziato la stagione con Finestra (esonerato prima dell’inizio del campionato), è subentrato Contreras (esonerato alla sesta giornata), sostituito da Alessandro Caruso (esonerato alla sedicesima) e cambiato con l’attuale tecnico Roberto Carannante. Attualmente tra regular season e poule salvezza le granata hanno vinto solo una partita: il derby nel girone d’andata. Da lì in poi solo sconfitte, eccezion fatta per i pari contro Como e Milan (entrambe nella regular season). Per questo match Carannante dovrebbe schierare la sua squadra con il 4-3-3 con Buhigas in porta, difesa a 4 con Novellino (a destra), Apicella e Caiazzo al centro e Fusini a sinistra. Rabot, Ferrario e Di Giammarini agiranno a centrocampo, mentre in attacco Ippolito e Nambi si muoveranno alle spalle di Arcangeli.

Probabili Formazioni.

Napoli Femminile (4-3-1-2): Bacic; Pettenuzzo, Di Bari, Di Marino, Kobayashi; Giai, Gallazzi, Giacobbo; Chmielinski; Banusic, del Estal. All. Biagio Seno.

Pomigliano (4-3-3): Buhigas; Novellino, Apicella, Caiazzo, Fusini; Rabot, Ferrario, Di Giammarini; Ippolito, Nambi, Arcangeli. All.: Roberto Carannante.

Napoli Femminile-Pomigliano: dove vedere il match.

Il match tra le due compagini si disputerà oggi alle 15.00 allo Giuseppe Piccolo di Cercola (NA). Chiunque non potrà andare allo stadio potrà seguire il match su Dazn.

Fonte: ilcorriereazzurro.it