Serie A, 33a Giornata, Monza-Atalanta 1-2: gli orobici arpionano il sesto posto, -1 dalla Roma

El Bilal Tourè – De Ketelaere decidono la sfida dell’U-Power Stadium. La coppia scelta da Gasperini sbanca la Brianza riportandosi al sesto posto in classifica. Per il Monza non basta la rete di Daniel Maldini per evitare la sconfitta interna, la seconda consecutiva, la terza nelle ultime quattro giornate. Brusca frenata per le ambizioni della formazione allenata da Raffaele Palladino.

LA PARTITA – La gara viene sbloccata al 44′. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Lookman, il belga ex Milan, prende posizione su Gagliardini, insaccando con un colpo di testa in tuffo, battendo per la prima volta in serata Di Gregorio. Al minuto 72′, l’Atalanta raddoppia: Tourè serve in profondità Lookman che a sua volta scarica sul maliano, pronto a trasformare in rete l’assist del compagno di squadra. Per il nigeriano, compagno di nazionale di Osimhen, autore di un altro assist, si spalancano le porte dentro una speciale classifica: è il quinto giocatore all’interno della Serie A ad aver segnato 20 reti e servito più di 10 assist dall’inizio della scorsa stagione.

Nel finale, il Monza accorcia le distanze non cambiando la sorte finale: all’89’ è Maldini a realizzare la rete per i brianzoli, sfiorando il pareggio al 96′, diventando il giocatore più giovane nel segnare almeno quattro reti nel massimo campionato nel 2024. secondo i dati Opta.

MONZA – ATALANTA 1-2 (0-1)

Monza (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo (33’ st D’Ambrosio), Pablo Marì, Kyriakopoulos (20’ st Maldini); Bondo, Gagliardini (33’ st Caldirola); Colpani (9’ st V. Carboni), Pessina, Zerbin; Djuric (33’ st Colombo). All. Palladino.

Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Toloi (23’ st Djimsiti), Hien, Kolasinac; Holm (28’ Hateboer), Ederson (23’ st De Roon), Pasalic, Bakker (1’ st Ruggeri); De Ketelaere (19’ st Koopmeiners), Lookman, Tourè. All. Gasperini.

Arbitro: Antonio Giua di Olbia.

Marcatori: 44’ pt De Ketelaere (A), 27’ st Tourè (A), 44’ st Maldini (M)

Ammoniti: Birindelli (M), Izzo (M), Djimsiti (A), Bondo (M)

Fonte tabellino: calciomercato.com