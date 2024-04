Mazzocchi: “Giusto andare a parlare con i tifosi dopo tante partite negative”

Pasquale Mazzocchi ci mette la faccia e la voce a fine partita. Prima va dai tifosi sotto la curva accompagnando il capitano, Di Lorenzo, e poi spiega a Dazn il significato di quei secondi di confronto successivi al ko contro l’Empoli, il decimo in campionato per il Napoli: «I tifosi fanno tantissimi sacrifici per stare sempre accanto a noi. Dopo tante partite non buone è giusto andare da loro per cercare di capire cosa abbiano da dirci». Mazzocchi ha giocato un tempo, il secondo, al posto di Natan, ritrovando il campo dopo sette panchine di fila:

«Non è un buon momento né per me né per la squadra e stando fuori soffro ancora di più. Questa per me era un’occasione importante, ma venerdì sera non sono stato troppo bene e col mister avevamo deciso di non partire dall’inizio. Poi all’intervallo gli ho dato l’ok per entrare in campo». Mazzocchi si è unito al gruppo a metà stagione, ha accettato Napoli con grande entusiasmo: «Sono arrivato col secondo allenatore in una squadra che era già in evidente difficoltà. Sto cercando di mettere tanto entusiasmo negli allenamenti per far sì che gli undici che devono andare in campo la domenica diano sempre il massimo».