La richiesta dei compagni nei confronti di Natan: clamoroso retroscena

Il clima in casa Napoli è rovente. Le contestazioni dei tifosi sono solo l’ultimo degli eventi che stanno riscaldando l’ambiente non più gioioso come qualche mese fa. Anche nello spogliatoio le cose non vanno e ormai è un tutti contro tutti. Ciò lo si sta trasportando in campo e il gruppo ha lasciato spazio all’individualità. Contro l’Empoli, stando a quanto rivela l’edizione odierna de La Repubblica la squadra utilizzato Natan come capro espiatorio per il bruttissimo primo tempo.. I compagni hanno quindi chiesto e ottenuto da Calzona il cambio del giocatore colpevole di una prestazione non all’altezza. Il ragazzo non scendeva in campo da mesi e ieri è stato buttato nella mischia in un ruolo non suo e con una situazione non facile da gestire. Il suo cambio non ha portato ad un cambiamento con il Napoli mai veramente pericoloso anche nel secondo tempo.

Factory della Comunicazione