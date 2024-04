Giordano: “Italiano si allontana, ho il mio “podio” per il tecnico”

Il giornalista Antonio Giordano ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Tutti Convocati”, trasmissione in onda su Radio24 in merito al Napoli: “Ho molto apprezzato che Calzona abbia chiesto scusa ai tifosi e si sia assunto delle colpe, anche che non gli appartengono. Se ci sono stati 3 allenatori diversi in stagione la colpa di tutto questa situazione ha un solo nome: De Laurentiis. Ora penso ci siano pochissimi spiragli per l’Europa, non solo per la Champions. Se abbiamo parlato di grandi responsabilità di ADL, ci sono anche responsabilità più piccole che è giusto sottolineare da parte dei giocatori, è una squadra che non ha più un’anima. La mia classifica come probabilità per il prossimo allenatore del Napoli è Gasperini, Pioli, Conte. Italiano si allontana come candidato. Bisogna avere idee chiare e proporre idee chiare all’allenatore che vuoi prendere. Ci sono una decina di giocatori in partenza in casa Napoli rispetto a questa stagione: praticamente tutti i calciatori arrivati in questa stagione, più Osimhen che andrà all’estero e Zielinski che è praticamente già dell’Inter”.

