Empoli-Napoli, i numeri dopo il Ko: decima sconfitta su 33 gare di campionato per gli azzurri

L’Empoli ha ottenuto due successi interni consecutivi in campionato per la prima volta dallo scorso maggio (tre in quel caso, contro Bologna, Salernitana e Juventus).

Difesa di ferro

Napoli in Serie A e contro nessun’altra formazione ne conta di più. L’Empoli ha ottenuto cinque clean sheets interni contro ilin Serie A e contro nessun’altra formazione ne conta di più.

Dieci ko del Napoli

Il Napoli ha perso 10 delle 33 gare giocate in questo campionato; nelle ultime 15 stagioni, cioè dal 2009-2010,gli azzurri non hanno mai subito più sconfitte dopo lo stesso numero di partite disputate in un singolo campionato (furono dieci anche nel 2019-2020).

Il gol perduto Il Napoli non ha segnato in almeno sette gare esterne di un singolo campionato per la prima volta dalla stagione 1997/98 (nove in quel caso).

Reti di testa Considerando tutte le competizioni, Il Napoli ha subito almeno 12 reti di testa in una singola stagione per la prima volta dal 2014/15 (12 anche in quel caso).

Troppi gol subiti Il Napoli ha subito gol per almeno 12 partite consecutive di campionato per la prima volta dal periodo compreso tra agosto 1997 e gennaio 1998 (furono diciassette in quel caso).