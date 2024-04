Corsport – L’azzurro che risplende è quello dell’Empoli, vittoria di fondamentale importanza

Il Corriere dello Sport scrive così sull’Empoli di Davide Nicola:

Factory della Comunicazione

Nel pomeriggio nuvoloso di una primavera che non decolla, l’azzurro che risplende è quello dell’Empoli, capace di cancellare la sconfitta di Lecce e di arricchire la sua classifica con tre punti di fondamentale importanza. C’è grande soddisfazione in casa dei toscani, con l’allenatore Davide Nicola ancora una volta protagonista:

«Sono contento per i ragazzi che sono stati costantemente concentrati. Abbiamo messo in atto un piano tattico ben preciso, studiato in allenamento. La squadra è stata molto attenta quando doveva difendere contro attaccanti molto pericolosi come quelli del Napoli. Dobbiamo continuare così, con coraggio e attaccamento alla maglia. Non esiste la partita decisiva e tutte vanno giocate con lo spirito mostrato oggi. A prescindere dall’avversario noi siamo obbligati ad andare a mille all’ora».

Nella lotta salvezza non si gioca soltanto nei confronti diretti: «Contano i punti che fai a prescindere dall’avversario – sottolineaNicola – l’equilibrio è alto e per questo devi sempre cercare di ottenere il massimo contro chiunque». C’è stato anche il primo gol in azzurro di Cerri, poi uscito per infortunio.

«Abbiamo bisogno di tutti perché tutti sono importanti – commenta il tecnico – Fazzini, per esempio, è stato tra i migliori e nelle ultime partite non aveva trovato molto spazio ma quando è stato chiamato in causa è stato bravissimo. Riguardo a Grassi non lo scopro io, è un giocatore che se messo in certe condizioni ha tempi di gioco precisi».

Con tre punti in più la squadra azzurra tornerà ad allenarsi domani per preparare al meglio la trasferta di domenica prossima in casa dell’Atlanta. Poi, nella giornata successiva, salirà in Toscana il Frosinone prima delle due trasferte di Roma (contro la Lazio) e Udine. L’ultimo appuntamento è quello del 26 maggio, magari da affrontare con la salvezza già raggiunta.